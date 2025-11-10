Irene Rosales, molesta tras la entrevista de Kiko Rivera en televisión

Molesta. Así ha reaparecido Irene Rosales ante las cámaras tras la entrevista en '¡De viernes!' que Kiko Rivera ofreció esta semana hablando de su separación y de las causas que le llevaron a tomar esa decisión. Después de asegurar que fue de mutuo acuerdo, el dj desveló que tomó él la decisión.

¿Los motivos? El dj sintió que su matrimonio estaba desgastado y en los últimos meses la presencia de Irene le llegaba a molestar. Además, aseguró que las infidelidades que cometió pasaron factura a la relación y con ayuda de su psicólogo tomó la dura decisión.

A pesar de que contradijo a la madre de sus hijas, lo más sorprendente de su testimonio fue poner en duda los tiempos en los que Irene había conocido a Guillermo, ya que dejó entrever que esa historia había comenzado antes de su separación.

Con el rostro serio, la colaboradora de televisión se dejaba ver este sábado ante las cámaras en exclusiva de Europa Press y reaccionaba a la entrevista de Kiko asegurando que "no tengo que aclarar nada de eso porque Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, por lo tanto, nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo".

Además, dejaba claro que su actual pareja no va a hablar públicamente porque no quiere pertenecer a este mundo: "No va a decir nada, él no quiere entrar en nada de esto".