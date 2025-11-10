Indonesia declara "héroe nacional" al dictador Suharto

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha nombrado este lunes "héroe nacional" al general y dictador Haji Mohamed Suharto, una decisión que ha desatado duras críticas por parte de organizaciones de Derechos Humanos y activistas puesto que fue acusado de ser el responsable de la muerte de medio millón de disidentes en los años 60.

La designación ha tenido lugar durante una ceremonia en la capital del país, Yakarta, en la que han sido honradas diez personas, incluidos el expresidente Abdurrahman Wahid (1999-2001) y el exministro Mochtar Kusuma Atmadja (1974-1988), según recoge la agencia de noticias estatal Antara.

El secretario de Estado, Prasetyo Hadi, ha defendido la declaración de "héroe nacional" a estos "líderes que, a pesar de todo, hicieron contribuciones extraordinarias a la nación".

El nombre de Suharto --que gobernó Indonesia durante 31 años desde el derrocamiento de Sukarno en 1967 hasta su dimisión a finales de los 90-- había sido propuesto en varias ocasiones por anteriores dirigentes, pero nunca fue aprobado.

La medida, de carácter simbólico, ha suscitado la polémica y la semana pasada un centenar de personas se manifestaron en Yakarta para exigir a las autoridades del país asiático que cancelaran su plan de honrar al antiguo dictador. Amnistía Internacional ha lamentado un gesto que ignora el historial de violencia y abusos sistemáticos de Derechos Humanos de Suharto.

Entre los años 1965 y 1966, el régimen de Suharto lanzó una brutal represión contra cientos de miles de personas acusadas de simpatizar con el Partido Comunista. El partido fue inmediatamente ilegalizado, el Parlamento y el Gobierno fueron depurados, los sindicatos independientes fueron perseguidos y la prensa fue censurada. Según las organizaciones de Derechos Humanos, en esos dos años se calcula que desaparecieron o fueron asesinadas entre 400.000 y 500.000 personas.