Gloria Camila se funde en un abrazo con Olga Moreno demostrando su apoyo mutuo

Olga Moreno vuelve a estar en el foco mediático al ser colaboradora semanal de 'El tiempo justo' de Telecinco, donde no ha dudado en hablar de cómo es actualmente su relación con Rocío Flores y la familia de Rocío Carrasco. La exmujer de Antonio David Flores ha defendido públicamente a su hijastra en varias ocasiones, y ha sido contundente al reafirmar que "la docuserie que ha hecho Rocío Carrasco es una farsa y lo puedo decir porque parte lo he vivido yo".

Sobre su vínculo con la que fue su hijastra, reconoce que "han pasado momentos de distancia y desacuerdos", pero subraya que el cariño entre ambas sigue intacto: "Las personas se pelean, se enfadan, pero mientras haya amor y mucho cariño, ahí estamos", confesó en el plató. Rocío Flores también ha admitido que la separación de Olga y su padre fue muy dura para ella porque "Olga ha sido como una madre".

Por su trabajo en televisión, Olga coincidió con Gloria Camila, quien se mostró muy cercana y efusiva al fundirse en un abrazo con la colaboradora. La hija de Ortega Cano y tía de Rocío Flores también se despidió cariñosamente de Agustín Etienne, representante de ambas, subrayando la buena relación entre los tres.