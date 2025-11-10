Fritz se confirma como alternativa a Alcaraz en el Grupo Jimmy Conors en las Finales de la ATP

El tenista estadounidense Taylor Fritz se ha impuesto en su debut en las Finales de la ATP de Turín, que se disputan en condiciones de pista dura indoor, al italiano Lorenzo Musetti en dos sets (6-3, 6-3), en un partido en el que el tenista californiano estuvo especialmente acertado con su saque, con el que ganó casi el 80% de los puntos.

Taylor Fritz, cabeza de serie número 5 del torneo, ha confirmado su candidatura al liderato del Grupo Jimmy Conors de las ATP Finals. El estadounidense se deshizo en dos cómodos sets del italiano Lorenzo Musetti, que debutaba en unas Finales tras la renuncia de Novak Djokovic. Un triunfo que le permite igualar en los más alto del grupo con Carlos Alcaraz, con el que se verá las caras este martes con el pase a las semifinales como premio para el ganador.

Fritz estuvo brillante con su servicio en un encuentro en el que no cedió ningún saque, pese a tener que hacer frente a cuatro pelotas de 'break', todas ellas en el arranque de partido. Desde ese juego, el italiano, que contó con el apoyo del público local, sólo pudo sumar seis puntos al resto. Además, Fritz lograría hasta 13 'aces' por ninguna doble falta.

Todo ello en un partido que arrancó con Fritz sufriendo para mantener su segundo turno de saque, en el que levantó cuatro bolas de rotura. Un juego que le dio confianza para, en el siguiente, conseguir quebrar por primera vez en el partido el saque de Musetti. Ahí, abriría una brecha en el marcador que le sería suficiente para, gracias a su mejora en el saque, cerrar el primer parcial a su favor por 6-3.

Un escenario parecido al que se desarrollaría en el segundo parcial. De nuevo, en el segundo turno de saque de Musetti, el estadounidense lograría el único 'break' del set. Y es que, pese a que el nivel de tenis del italiano aumentó conforme avanzaba la manga, su altísimo nivel con el servicio --78% de primeros--, le permitirían cerrar el set y el partido por 6-4 tras una hora y 43 minutos.