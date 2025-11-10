Felipe VI y la Reina Letizia, recibidos con flores y sonrisas en su primera parada en China

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia han llegado a Chengdú, China, marcando el inicio de su primer viaje de Estado al país asiático, previsto entre los días 11 y 13 de noviembre. Este encuentro tiene como principal objetivo estrechar y reforzar los lazos bilaterales entre España y China, tanto en el terreno político, económico como cultural. La visita coincide con la celebración del 20º aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambas naciones, subrayando la importancia de fortalecer las relaciones en este momento clave.

Los monarcas han aterrizado en Chengdú y han sido recibidos con honores por las autoridades locales, quienes les entregaron dos ramos de flores. Don Felipe y Doña Letizia, sonrientes y cercanos, saludaron a los representantes chinos, dando inicio a una agenda que promete ser intensa. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acompañan a los Reyes en este viaje institucional, que incluye reuniones empresariales y oficiales.

La Reina Letizia ha destacado una vez más por su elegancia, luciendo un abrigo negro de paño largo con cinturón, perfecto para combatir el frío y adaptado a la bajada de temperaturas de la ciudad. Este estilismo vuelve a poner en valor la sofisticación de la monarca, quien ha demostrado que apuesta por la sencillez y la distinción.

Durante su estancia en Pekín, está previsto que Felipe VI y Letizia sean recibidos oficialmente por el presidente chino Xi Jinping y su esposa, en una ceremonia de bienvenida. También se reunirán con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. Estas reuniones están orientadas a reforzar los vínculos políticos, promover la cooperación económica y abrir nuevas oportunidades culturales entre ambas naciones.

La agenda abarca múltiples actos entre los días 11 y 13 de noviembre, donde los Reyes tendrán ocasión de presidir encuentros empresariales y culturales, dejando patente que la relación entre España y China se encuentra en un momento de impulso y reconocimiento mutuo.