El Rey Juan Carlos disfruta de las regatas en Sanxenxo con sus sobrinos

Ajeno a la polémica que han provocado sus memorias, el Rey Juan Carlos I sigue disfrutando de su estancia en Sanxenxo acompañado esta vez por sus sobrinos, Alfonso y María Zurita, y el hijo de esta.

En la noche del sábado, el emérito hizo entrega en el Real Club Náutico de Sanxenxo del trofeo de vela que lleva su nombre a los ganadores del Campeonato del Mundo y esta mañana se ha dejado ver de nuevo por allí con el resto de su tripulación.

Con bastante dificultad a la hora de andar, Don Juan Carlos ha necesitado de la ayuda de uno de sus hombres de confianza para bajar por las escaleras y para embarcar en la lancha... sin embargo, una vez subido, se ha sentado dispuesto a disfrutar de las aguas.

Sus sobrinos también han embarcado en la misma lancha para acompañar al emérito en su aventura, aprovechando así esta visita a España del monarca como tantas veces han hecho. En esta ocasión, la Infanta Doña Margarita no ha viajado con ellos.

