El Gobierno no da por perdida la aprobación de los PGE, aunque reconoce que la negociación no será fácil

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, señala que el Gobierno no está dando por perdida la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque ha reconocido que no será una negociación fácil, tras la ruptura de Junts con el PSOE.

Cuerpo, que está de viaje junto a los Reyes por China, ha hecho referencia a la entrevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicada este pasado domingo en el diario 'El País': "El presidente señaló que vamos a cumplir con la palabra que el ya dio de presentar esos presupuestos. Seguimos negociándolos, no creo que en ningún momento él haya dado por perdida la aprobación de los mismos. Evidentemente no va a ser una negociación fácil, pero vamos a ir paso a paso", ha trasladado el ministro antes de comenzar una reunión empresarial en Chengdú (China).

Ha explicado que el siguiente paso es la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se establecerán los objetivos de déficit y el techo de gasto para, posteriormente, realizar la propia presentación de los Presupuestos. "Veremos con qué apoyos pueden o no puede contar", ha agregado.

Sin embargo, ha recordado que en los últimos años se ha gobernado con una situación de prórroga presupuestaria que "no ha sido impedimento" para desarrollar la agenda de reformas y de inversiones incluidas en el Plan de Recuperación.

Preguntado por un posible toque de atención de Bruselas por tener los presupuestos prorrogados durante varios años, Cuerpo ha señalado que la Comisión Europea evalúa "esencialmente" dos dimensiones, la fiscal y los desequilibrios macroeconómicos. "Estamos en el grupo de los buenos alumnos en ambas dimensiones, sin déficit excesivo y sin desequilibrios macroeconómicos. Esa es la valoración de la Comisión", ha explicado al respecto.