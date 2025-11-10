Detenido un residente de Tel Aviv sospechoso de espiar para Irán

Las autoridades israelíes han anunciado este lunes que han detenido a un residente de Tel Aviv al que han acusado de espiar para Irán, en el marco de una oleada de arrestos por este motivo tras la guerra de doce días entre ambos países, que tuvo lugar en junio.

La Policía israelí ha indicado que se trata de un sospechoso de 27 años que había contactado recientemente con funcionarios iraníes a través de una red social y había realizado varias misiones para ellos a cambio de dinero.

El sospechoso fotografió varios lugares de la ciudad y, posteriormente, un misil impactó en una de las zonas fotografiadas. "A cambio, recibió miles de séqueles en criptomonedas, transferidas a carteras digitales por los iraníes", reza un comunicado.

La Policía ha precisado que el arresto tuvo lugar el jueves de la semana pasada en una operación conjunta con la agencia de Inteligencia, el Shin Bet. Además, los agentes registraron su domicilio, donde se incautaron dispositivos digitales y 18 tarjetas SIM que supuestamente utilizó para contactar con el agente extranjero.