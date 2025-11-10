Blanca Romero, sorprendida por el accidente de Cayetano Rivera: "¿Pero está bien?"

Cayetano Rivera sufrió este domingo por la noche un fuerte accidente de tráfico en Sevilla, al perder el control de su furgoneta y estrellarse contra una palmera en una rotonda de acceso al Real Club Sevilla Golf. El torero salió ileso, aunque la investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas del siniestro.

Al enterarse por la prensa de la noticia, Blanca Romero ha preguntado de inmediato: "¿pero está bien?", mostrando clara preocupación. Su alivio ha sido evidente cuando los reporteros le han confirmado que Cayetano se encontraba en buen estado: "¡Ah, vale! Jolín, qué sustos nos dais!".

Al comentar el supuesto positivo en alcoholemia, la actriz se ha mostrado discreta y pensativa, guardando silencio unos segundos antes de responder: "Ah* Bueno, pero está vivo, ¿no? Pobre palmera, pero vamos* que amo la naturaleza". Rechaza opinar sobre este aspecto, asegurando: "No sé. Acabo de recibir la noticia. Gracias de todos modos". También evita pronunciarse sobre los cambios en el círculo cercano del torero: "No lo sé, no lo sé".

La reacción de su exmujer refleja la inquietud generada por el accidente y pone el foco en la tranquilidad por el buen estado de Cayetano, evitando entrar en valoraciones polémicas sobre el incidente o su vida personal.