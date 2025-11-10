Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos y palmeras derribadas tras dar positivo en alcoholemia

Cayetano Rivera ha sufrido un serio accidente de tráfico en Sevilla al perder el control de su furgoneta y estrellarse contra una rotonda ajardinada llena de palmeras, según publica ABC Sevilla. El impacto no solo destruyó por completo el vehículo, que ha sido declarado siniestro total, sino que también provocó la caída de varias palmeras y numerosos cristales esparcidos por el asfalto de la carretera. Las autoridades realizaron la prueba de alcoholemia al torero, que habría arrojado un resultado positivo, aunque por fortuna Rivera no presenta lesiones graves y se encuentra estable.

Las primeras informaciones señalan que el accidente se produjo a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra. El torero, que acaba de anunciar que esta temporada será la última de su carrera, atraviesa una etapa especialmente mediática tras ser protagonista de varios incidentes recientes. El pasado 30 de junio fue detenido en Madrid tras un altercado en un establecimiento de comida rápida. Mostró una actitud alterada y terminó arrestado por presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, aunque fue puesto en libertad tras prestar declaración horas después.

Imágenes exclusivas de Europa Press muestran el lugar exacto del accidente, donde pueden verse los restos de la furgoneta sobre la rotonda y varias palmeras derribadas por la fuerza del impacto. En el asfalto se aprecia el rastro que dejó el vehículo tras el choque, así como numerosos cristales, subrayando la magnitud del siniestro y el peligro vivido en la zona. Estas fotografías dan fe de las consecuencias del accidente y del estado en el que quedó el entorno tras el suceso.