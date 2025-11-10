Asesinados dos policías en el noroeste de Colombia donde operan Clan del Golfo y disidencias de las FARC

MADRID. 10 (EUROPA PRESS)

La Policía de Colombia ha anunciado la muerte de dos de sus efectivos mientras patrullaban la zona rural de Altamira, en el departamento de Antioquia, donde operan los grupos armados Clan del Golfo y el Frente 34, una disidencia de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC).

El ataque ha tenido lugar a las 12.20 horas (hora local) en esta zona cerca del municipio de Betulia ha tenido como objetivo un grupo de agentes que se encontraba desarrollando actividades de vigilancia.

La Gobernación de Antioquia ha anunciado una recompensa de hasta 500 millones de pesos (114.000 euros) a cambio de información permita la localización y detención de los autores del crimen.

La Policía Nacional, que ha señalado que el ataque ha tenido lugar en una zona donde actúan el Clan del Golfo y el Frente 34 de las disiencias de las FARC, ha condenado lo sucedido en un comunicado en el que ha asegurado que seguirá "trabajando de manera incansable por la seguridad y convivencia de los habitantes de Antioquia, reafirmando nuestro compromiso indeclinable de garantizar la tranquilidad de todos los colombianos".