Almirall aumenta sus ventas un 12,8% hasta septiembre impulsadas por el negocio de dermatología en Europa

Almirall incrementó sus ventas netas un 12,8% interanual en los nueve primeros meses de 2025, hasta los 820,7 millones de euros, gracias al crecimiento de su área de dermatología, liderado por su cartera de biológicos en Europa, según ha informado en un comunicado.

El Ebitda se situó en 180,7 millones de euros, con un aumento del 27,1% interanual, gracias al incremento de las ventas en el porfolio dermatológico y a la reducción de los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) en el tercer trimestre, manteniendo un margen bruto del 64,9%.

En particular, las ventas de dermatología en Europa siguieron mostrando un crecimiento de doble dígito, con un aumento del 24,5% interanual obteniendo un total de 442,4 millones de euros euro.

La biofarmacéutica, con sede en Barcelona, también destaca los nuevos avances en su cartera de tratamiento.

Almirall mantiene sus previsiones para 2025, que incluyen un crecimiento de las ventas netas de doble dígito (entre el 10% y el 13%) y un Ebitda total de entre 220 millones y 240 millones de euros.

