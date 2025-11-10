Al menos un muerto por un ataque del Ejército israelí en el sur de Líbano

Un ataque efectuado este domingo por el Ejército israelí contra un vehículo que circulaba en una localidad en el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, ha dejado al menos un muerto.

El Ministerio de Salud Pública libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de de noticias estatal NNA que el ataque se ha producido en Humin al Fuqa.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que hasta el momento no han dado ninguna información al respecto, ha laznado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades del partido-milicia chií Hezbolá y que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. En la zona están desplegados unos 11.000 militares, de los cuales alrededor de 700 son españoles.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.