Agencias

Al menos nueve desaparecidos al volcar un pesquero chino cerca de la isla de Daecheong

Al menos nueve personas han sido dadas por desaparecidas otras dos han sido rescatadas al volcar un barco pesquero chino frente a la isla Daecheong, en el suroeste de Corea del Sur, ha informado este lunes la Guardia Costera.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 8.53 horas (hora local), cuando la embarcación de 99 toneladas y con once personas a bordo ha volcado a 150 kilómetros al suroeste de la mencionada isla, que se encuentra cerca de la frontera con Corea del Norte.

Las autoridades surcoreanas han enviado cuatro patrulleras y helicópteros a la zona, después de que la Guardia Costera de Gunsan haya recibido una llamada de auxilio de la Guardia Costera china.

El accidente se ha producido apenas un día después de que otro pesquero chino naufragara en aguas del suroeste de Corea del Sur, dejando al menos dos muertos y otros tres desaparecidos. Los seis tripulantes restantes fueron rescatados por embarcaciones cercanas.

