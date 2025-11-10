Al menos cuatro muertos y más de 40 heridos por un motín en una prisión de Ecuador

Al menos cuatro personas han muerto y más de 40 han resultado heridas, entre ellas un agente de Policía, en un motín registrado en la madrugada del domingo en la cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, han indicado las autoridades locales.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) ha confirmado la cifra de fallecidos en un comunicado difundido en la red social X, si bien no ha especificado si se trata de reclusos.

En la nota, el organismo tampoco ha precisado el número de heridos, mientras que el diario ecuatoriano 'Primicias' ha apuntado a más de 43 víctimas, entre ellas un agente de seguridad.

Los enfrentamientos han tenido lugar en las primeras horas del domingo, después de que el personal de un centro penitenciario situado en el municipio de Machala, en el suroeste de Ecuador, alertara de un motín, tras lo que un "equipo táctico" de la Policía Nacional intervino hasta controlar las instalaciones "en su totalidad". Según el SNAI, el amotinamiento se produjo en protesta por "la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad".