Agencias

Venezuela recibe a otros 200 nacionales deportados de EEUU

Guardar

El Ministerio de Justicia de Venezuela ha informado del regreso de 200 personas de nacionalidad venezolana tras ser deportados desde Estados Unidos, en el marco de la misión de repatriación 'Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro para trasladar de vuelta al país a aquellos ciudadanos que se encuentran en el extranjero.

En el vuelo procedente del estado de Texas han viajado 157 hombres, 29 mujeres y trece menores, de ellos cinco de los niños habían sido separados de sus padres debido a las políticas migratorias del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según han informado las autoridades venezolanas.

"El Estado venezolano reafirma su compromiso con sus ciudadanos en el extranjero a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), asegurando que cada uno de ellos pueda regresar a casa, donde pertenecen", reza el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Bajo esta misión ya son 84 los vuelos de repatriación que han llegado a territorio venezolano en lo que va de año.

Venezuela ha condenado en varias ocasiones que Estados Unidos criminalice a los migrantes. El presidente del país, Nicolás Maduro, defendió ya a finales de marzo que la migración venezolana es "económica, de gente decente y trabajadora" y criticó que las autoridades estadounidenses califiquen a los migrantes venezolanos de miembros "de una pandilla de asesinos

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Justicia de las autoridades rusas de Donetsk condena a 13 años de cárcel a dos colombianos por mercenarismo

La Justicia de las autoridades

Malí afirma que el bloqueo a importaciones por parte de la rama de Al Qaeda en el Sahel muestra "debilitamiento"

Malí afirma que el bloqueo

Perú endurece el estado de emergencia en Lima y Callao con nuevas medidas complementarias

Perú endurece el estado de

EEUU busca "profundizar" su relación con Bolivia y abrir "un nuevo capítulo" tras la investidura de Paz

EEUU busca "profundizar" su relación

La ONU insta "a las partes a respetar el cese de hostilidades" tras los ataques de Israel en el sur de Líbano

La ONU insta "a las