Un choque de trenes deja 11 heridos de consideración en el suroeste de Eslovaquia

Al menos once personas han tenido que ser hospitalizdas y decenas han resultado heridas de carácter leve al chocar dos trenes este domingo en el suroeste de Eslovaquia, según han explicado las autoridades del país.

El tren REX 1814 (de Nitra a Bratislava) colisionó frontalmente con el tren Ex 620 tras salir de la estación de Pezinok. El servicio ferroviario y la vía férrea se encuentran interrumpidos.

El director de Ferrocarriles de Eslovaquia, Ivan Bednárik, ha achacado la causa del siniestro al hecho de que uno de los trenes se saltó un semáforo en rojo.

El ministro del Interior, Matús Sutaj-Estok, ha confirmado las once hospitalizaciones, todas ellas ingresadas en hospitales de la capital, Bratislava, mientras que el primer ministro, Robert Fico, ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Ministros para este lunes por la mañana debido al accidente ferroviario.

"No hay constancia de fallecidos, y eso es una buena noticia a tenor de cómo ha quedado el lugar del accidente", ha señalado el ministro Sutaj-Estoj sobre la zona de la colisión, donde se han desplegado más de 60 policías, 70 bomberos, tanto profesionales como voluntarios, y decenas de rescatistas.