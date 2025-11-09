Agencias

Tres detenidos en una concentración convocada por Núcleo Nacional, que ha congregado a unos 700 asistentes

Guardar

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en una concentración convocada por Núcleo Nacional que ha congregado en la tarde de este sábado a unos 700 asistentes.

Así lo ha trasladado a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno en Madrid, quienes han detallado que la concentración había sido comunicada.

En concreto, la convocatoria, "contra la impunidad de los políticos corruptos", ha partido a las 19 horas desde la plaza Murillo y ha transcurrido por el paseo del Prado y plaza Cánovas del Castillo, hasta la carrera de San Jerónimo.

Tras su finalización, en torno a las 22 horas, Policía Nacional procedió a la detención de tres varones, uno de ellos menor, por desórdenes públicos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso debate esta semana sobre las penalizaciones en las prejubilaciones con 40 años cotizados

El Congreso debate esta semana

Almeida pide a la Almudena alejarse de disputas, por Felipe VI, por la verdad y por la "variedad y unidad" de Madrid

Almeida pide a la Almudena

Ayuso presenta a Madrid como "el mejor escaparate" para el deporte y celebra que la NBA la elija como sede

Ayuso presenta a Madrid como

La ex fiscal militar acusada de filtrar los abusos sobre un preso palestino es evacuada por sobredosis

La ex fiscal militar acusada

Al menos 54 heridos por una explosión en la mezquita de un colegio internacional de Yakarta

Al menos 54 heridos por