Agencias

Reinosa amanece con -5,5 grados, la temperatura más baja de España y la única en negativo de Cantabria

Guardar

La localidad cántabra de Reinosa ha amanecido este domingo con una temperatura de -5,5 grados centígrados, la mayor mínima de España y la única en negativo en Cantabria.

Así, la capital campurriana lidera el ranking de los lugares donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en lo que va de jornada, seguida de Cap de Vaquèira (Lerida) con el mismo valor y Puerto del Pico (Ávila) que ha registrado -5,4ºC.

Por contra, las máximas se han dado en La Aldea de San Nicolás (Las Palmas) donde se han alcanzado los 23,5 grados, y San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) que ha llegado a los 23,1, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos cinco muertos y medio millón de evacuados por el tifón 'Kalmaegi' en Vietnam

Al menos cinco muertos y

Noboa matiza sus palabras y aclara que la Constitución de Ecuador no se escribirá con IA

Noboa matiza sus palabras y

Grand Theft Auto VI vuelve a retrasarse: llegará el 19 de noviembre de 2026

Grand Theft Auto VI vuelve

La falta de vivienda asequible desacelera las ventas, pero el precio subirá un 7% en 2026, según BBVA Research

La falta de vivienda asequible

Tres personas trasladadas, dos de ellas menores, tras incendiarse una vivienda en Sesma

Tres personas trasladadas, dos de