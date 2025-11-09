Agencias

Netanyahu confirma que esperan recibir este domingo el cadáver del oficial de las FDI Hadar Goldin

El primer ministro israelí, Banjamin Netanyahu, ha confirmado que esperan recibir este domingo de manos de Hamás los restos mortales del oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Hadar Goldin, caído en 2014.

Las FDI han informado este domingo de que vehículos de la Cruz Roja se han dirigido hasta un punto en el sur de la Franja de Gaza, acordado con la milicia palestina para recoger los supuestos restos de este militar, caído "heroicamente", según ha dicho Netanyahu en una operación hace ahora once años.

"Su familia ha sufrido una profunda angustia y ahora podrán darle sepultura en la tierra de Israel", ha dicho el primer ministro israelí durante una reunión con su gabinete, según ha informado 'The Times of Israel'.

Netanyahu ha aprovechado la ocasión para afirmar que "durante todos estos años", el Gobierno israelí ha hecho "grandes esfuerzos" para recuperar los restos de Goldin, al mismo tiempo que ha prometido que traerán de vuelta los cadáveres del resto de militares y rehenes que continúan bajo control de Hamás.

"Esta es una gran obligación que tenemos, tanto con nuestros soldados como con nuestras fuerzas de seguridad", ha afirmado el primer ministro israelí.

EuropaPress

