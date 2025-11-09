La Guardia Civil busca a un hombre de 61 años desaparecido del centro de Intras en Toro (Zamora)

Agentes de la Guardia Civil buscan a un hombre de 61 años desaparecido en la localidad zamorana de Toro. El varón, según ha precisado el Cuerpo, es un interno del centro de Intras.

El suceso ha tenido lugar este domingo a las 21.00 horas, cuando la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora recibía un aviso de la desaparición del hombre. Este debería haber vuelto sobre las 20.00 horas, desconociéndose el motivo del no retorno a su lugar de residencia.

Tal y como ha explicado la Dirección General de la Guardia Civil, el varón --que viste sudadera y cazadora azul, pantalón vaquero y zapatillas azules oscuras de velcro-- ya sufrió un episodio similar en el pasado mes de mayo, siendo localizado en aquella ocasión en las inmediaciones del municipio de Toro.

Una vez recibido el aviso, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha procedido a iniciar un dispositivo de búsqueda DByLDES, dirigido y coordinado por el Sargento Comandante de Puesto de Arcenillas en este momento.

En el dispositivo están implicadas varias unidades de Seguridad Ciudadana y ya han sido prealertados tanto el Equipo PEGASO de la Comandancia para realizar búsqueda con drones, como la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC) para desempeñar las funciones de Puesto de Mando Avanzado.

Asimismo, se está valorando la activación progresiva de otras unidades y especialidades como la USECIC, la Unidad Aérea de León o el Grupo Cinológico con perros especialistas en localización de personas desaparecidas en grandes áreas.