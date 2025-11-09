Agencias

La ex fiscal militar acusada de filtrar los abusos sobre un preso palestino es evacuada por sobredosis

Yifat Tomer-Yerushalmi, la ex fiscal militar israelí imputada por filtrar la grabación de los abusos sexuales cometidos por soldados israelíes contra un preso palestino, ha sido evacuada a un hospital después de que los servicios de emergencias fueran alertados de una sobredosis con medicamentos.

Tomer-Yerushalmi ha sido trasladada al Hospital Ichilov, en Tel Aviv, según ha informado el portal de noticias israelí Ynet. Los servicios de emergencia indicaron que estaba consciente al ser evacuada y los médicos informaron de que su vida no corre peligro. Las autoridades investigan ya si se trató de un intento de suicidio.

Actualmente, está imputada por un supuesto delito de obstrucción a la justicia, abuso de poder y distribución ilegal de material sensible, tras reconocer la filtración de unas imágenes difundidas en agosto de 2021 por un canal israelí sobre los abusos sexuales que padeció un preso palestino en la base militar Sde Teiman

Las imágenes muestran a un grupo de reservistas israelíes apartan a un detenido palestino antes de rodearlo con escudos antidisturbios para impedir la visibilidad mientras recibe una paliza y es empalado en el recto por un objeto puntiagudo.

Hace unos días, Tomer-Yerushalmi fue detenida tras permanecer varias horas desaparecida, durante las cuales las autoridades israelíes sospechan que podría haber intentado deshacerse de más pruebas. En ese momento, temieron también que podría haber intentado suicidarse. Asimismo, no se descarta que puedan solicitar que se le retire el pasaporte para evitar su salida de Israel.

