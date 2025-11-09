Ingresan en prisión un hombre por secuestrar y violar siete días a una mujer y sus dos cómplices

Tres hombres han ingresado en prisión por orden judicial por su presunta implicación en el secuestro y agresión sexual a una mujer que estuvo retenida durante siete días en un narcopiso en Alicante, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales y ha avanzado el diario Información.

Uno de ellos está considerado presunto autor de la retención ilegal y las agresiones sexuales y los otros dos son sus supuestos cómplices. Los tres han ingresado en prisión, según las mismas fuentes.

De acuerdo con la información publicada, la Policía Nacional logró liberar a la mujer, que relató que un hombre al que no conocía la raptó, maltrató y violó desde el 1 de noviembre en el piso, con la ayuda de otros dos jóvenes que colaboraron con él en tenerla retenida contra su voluntad.

La víctima fue localizada el pasado viernes por los agentes en la vivienda, en estado de semiinconsciencia y con quemaduras en varias partes de su cuerpo. En ese momento estaban en el piso los dos presuntos cómplices del considerado autor material, y de los que la mujer dijo que no le habían hecho daño. Según Información, aseguraron a la Policía que actuaron coaccionados por el otro.

La Policía llegó hasta la víctima porque una joven que había acudido al piso un día antes a comprar droga la vio y pudo alertarles. Los agentes detuvieron a los dos cómplices en ese momento mientras que el presunto autor estaba arrestado desde el jueves por otros hechos sin relación con esta causa. La mujer precisó asistencia una vez rescatada, según publica Información.