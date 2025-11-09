Hallado el cuerpo de un tercer trabajador tras el derrumbe de una torre en una planta termoelécrtica

Las autoridades surcoreanas han recuperado este domingo el cuerpo de un tercer operario entre los restos de la torre de calderas que colapsó este viernes en una central térmica de Ulsan, en el sudeste de Corea del Sur, mientras continúan las labores de búsqueda de los otros trabajadores aún desaparecido.

Los equipos de rescate han localizado este domingo el cuerpo sin vida de otro varón entre los escombros de la torre derrumbada en la planta de Korea East-West Power Co., empresa estatal de servicios energéticos situada en la mencionada ciudad, con lo que ha ascendido a tres el número de víctimas mortales confirmadas por el accidente, según ha informado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Las autoridades han informado de que el obrero recuperado este domingo habría fallecido el viernes por la mañana, mientras esperaba a ser rescatado bajo la estructura colapsada.

Previamente, dos cuerpos fueron recuperados el mismo viernes. Así, hasta el momento, las autoridades han confirmado tres muertes, si bien han señalado que otros dos trabajadores se presumen fallecidos, aún cuando sus cuerpos no han sido localizados.

Las posiciones de los dos empleados restantes --de los siete que se estima trabajaban en el interior de la planta y sus inmediaciones-- tampoco han podido determinarse con exactitud.

El incidente tuvo lugar este pasado jueves cuando la estructura de la torre, de unos 60 metros de altura y en proceso de demolición, se desplomó, quedando varios empleados atrapados bajo los escombros y restos metálicos de la construcción.

La torre en cuestión había dejado de operar en 2021, tras cuatro décadas de servicio, y estaba siendo debilitada como parte del proceso de desmantelamiento cuando se ha producido el derrumbe. Las autoridades han mantenido las operaciones de búsqueda y recuperación mientras se investigan las causas exactas del colapso.