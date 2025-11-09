Agencias

Estable dentro de la gravedad la mujer herida este sábado en el choque entre dos vehículos en Ibiza

La mujer de 48 años residente en Ibiza y de nacionalidad brasileña que este sábado resultó herida en una colisión entre dos coches en la mayor de las Pitiusas sigue estable dentro de la gravedad.

Así lo ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera, que ha precisado que la mujer continúa ingresada en la Unidad de Traumatología del Hospital Can Misses.

Hay que recordar que el accidente en el que la mujer resultó herida tuvo lugar en la carretera de Santa Eulària, a las 00.24 horas de este sábado, cuando se registró un choque entre dos vehículos.

En uno de los turismos viajaban cuatro jóvenes y en otro, dos personas más, una de las cuales falleció.

Los ocupantes del segundo vehículo fueron trasladados con carácter leve a la Policlínica y al Hospital Can Misses.

