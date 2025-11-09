El FC Barcelona y el Real Madrid golean antes del Clásico de la Liga F Moeve

El FC Barcelona defendió con contundencia su liderato en la Liga F Moeve 2025-2026 tras arrollar al Deportivo ABANCA por 8-0 y mantener, antes del Clásico de la semana que viene, su renta de cuatro puntos sobre el Real Madrid, que también ganó con autoridad al Alhama CF El Pozo, y la Real Sociedad, que se impuso con trabajo al RCD Espanyol, en partidos correspondientes a la décima jornada del campeonato.

El actual campeón hizo pagar al conjunto coruñés los platos rotos de su derrota de la anterior jornada en Zubieta, aunque el marcador podría haber sido pero ya que todos los goles blaugranas llegaron en los primeros 45 minutos, todos de factura nacional salvo el de Caroline Graham Hansen.

Vicky López, con un gran gol, Laia Aleixandri, con un doblete, uno de ellos de muy bella factura, Alexia Putellas, Claudia Pina y Mapi León, más el tanto de la extremo noruega y uno en propia puerta parecieron saciar la voracidad del equipo que entrena Pere Romeu tras el descanso.

De este modo, el FC Barcelona recibirá al Real Madrid el próximo sábado con una ventaja de cuatro puntos después de que el conjunto madridista, con rotaciones pensando en la visita en Champions del martes del París FC francés, se pusiese provisionalmente a uno tras su 'manita' al Alhama CF El Pozo, aunque al descanso sólo mandaba 1-0 por un gol en propia meta de Alba Santamaría. En la reanudación, Silvia Cristóbal, Lotte Keukkelar, Iris Ashley y Linda Caicedo completaron el marcador en el Alfredo Di Stéfano.

También sigue a cuatro puntos una Real Sociedad que tuvo más trabajo en su visita al RCD Espanyol, al que derrotó por 2-3 para continuar en puestos europeos. Lucía Rodríguez abrió pronto el marcador para las visitantes y aunque Paula Arana empató antes del descanso, Aiara Aguirrezabala y Klára Cahynová pusieron de nuevo por delante a las 'txuri-urdines', que sufrieron hasta el final por el tanto Ainoa Campo en el tramo final.

El Atlético de Madrid, por su parte, tampoco se descuelga de la pelea por la segunda y tercera plaza, que tiene a dos puntos después de sumar una nueva goleada en su visita al Estadio de Las Gaunas donde se impuso por 0-5 al recién ascendido DUX Logroño, que jugó con 10 desde el minuto 22, con doblete de Luany y goles de Fiamma Benítez, Rosa Otermín y Julia Bartel.

Por detrás, la clasificación ya se empieza a partir después de que el Costa Adeje Tenerife se llevase el duelo directo por 0-2 ante el Madrid CFF con tantos de Carlota Suárez y Clau Blanco para distanciar ya a cinco puntos al equipo madrileño y seguir a dos del Atlético.

Del resto de la jornada, destacó la victoria por 0-2 en el derbi andaluz del Sevilla FC ante el Granada CF y, la primera de la temporada, del Athletic Club, por idéntico resultado, y otro derbi, vasco, ante la SD Eibar. El colista Levante UD estuvo a punto de conseguir también su casillero de victorias, pero lo evitó un gol en el minuto 100 del FC Badalona Women (1-1).