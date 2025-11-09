Agencias

El español Felipe Orts, noveno en el Europeo de Ciclocross de Middelkerke

El ciclista español Felipe Orts entró este domingo en el 'Top 10' del Campeonato de Europa de ciclocross de Middelkerke (Bélgica), noveno a menos de un minuto del oro del local Toon Aerts.

El subcampeón de Europa 2024 en Pontevedra se mantuvo entre los mejores de la cita continental, mientras que Kevin Suárez fue vigésimo. El alicantino firmó una buena salida pero la carrera empezó a romperse después de la segunda vuelta.

Orts, que llegaba en un gran momento tras su victoria en la prestigiosa carrera de Woerden, aguantó en el 'Top 10', aunque la escapada por delante se jugó las medallas, y dio el último golpe en las dos últimas vueltas para de ser duodécimo terminar noveno.

