El brasileño Diogo Moreira vence en Portimão y vislumbra el título de Moto2

El piloto brasileño Diogo Moreira (Kalex) ha ganado este domingo el Gran Premio de Portugal, vigesimoprimera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que su rival por el título de Moto2, el español Manuel González (Kalex), ha acabado sexto sobre el asfalto de Portimão.

En el Autódromo Internacional do Algarve, Moreira arrancó bien desde la 'pole position' e intentó estirar pronto el grupo; pero el neerlandés Collin Veijer (Kalex), que había salido desde el tercer lugar, firmó un mejor desempeño inicial y en la vuelta 4 alcanzó el liderato de carrera.

A continuación, Manu González tuvo un latigazo de su moto y cayó del quinto al séptimo puesto. Mientras Veijer procuraba alejarse, a ritmo de 1:41.225 en la vuelta 8, la lucha por el podio se recrudecía entre el colombiano David Alonso (Kalex) y inglés Jake Dixon (Boscoscuro).

A rebufo de Dixon se puso otro español, Arón Canet (Kalex), quien lo rebasó en la vuelta 9. Y justo en la siguiente vuelta Manu González se echó encima del inglés hasta adelantarlo, situándose quinto en su afán por ascender posiciones y evitar así el título matemático de Moreira.

El dorsal 10 de esta categoría continuaba en su persecución al líder Veijer, pero sin verse agobiado por Alonso. Más nervios sí que parecía sentir Manu González al ver la remontada del belga Barry Baltus (Kalex), que en la vuelta 13 adelantó a Dixon y en la 14 al propio González.

Más adelante en la clasificación, Moreira apretó a Veijer quedando cinco vueltas para la conclusión y empezó una caza a contrarreloj para pasar al neerlandés, a la vez que evitaba sustos con la llegada a gran ritmo de Alonso y Canet. Tardó dos vueltas Moreira en situarse líder, pero los cuatro primeros pilotos se reagruparon de cara al desenlace.

Eso sí, ninguno de ellos tomó riesgos y las plazas ya no cambiaron se sitio bajo la bandera a cuadros, consumando Moreira su cuarta victoria de esta temporada en la cilindrada intermedia y ampliando su ventaja en el liderato del Mundial respecto a un González todavía vivo para Cheste.