Dos platas para el equipo español en el cierre del Mundial de esprint playa en Turquía

El Campeonato del Mundo de esprint playa, disciplina de velocidad que se estrenará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, ha acabado este domingo en Manavgat (Turquía) con dos medallas de plata para la selección española de remo en la prueba del solo masculino, gracias a Ander Martín, y en la prueba del cuatro con timonel mixto.

Fue una doble recompensa final para el equipo español, unidas ambas platas a un oro y otro subtítulo conseguidos en pruebas juveniles en las jornadas precedentes. Eso hizo que España haya ocupado el tercer puesto del medallero definitivo, confirmándose como potencia de esta modalidad.

La competición mundialista, con cifra récord de 242 tripulaciones y 342 deportistas de 55 países, centró su cuarta y última jornada en las finales de la categoría absoluta. El cuatro con timonel mixto formado por Pablo Hermoso, María Ángeles Macián, Maialen Mielgo, Miguel Salas y Ainhoa Casanova se proclamó subcampeón al ceder en su carrera ante Estados Unidos (2:07.24 vs 2:10.32). Previamente, el bote español había vencido holgadamente a Francia en cuartos y a Australia en semifinales.

El segundo metal de España llegó a continuación en el solo masculino con el alicantino Ander Martín, acreedor de la plata tras caer ante el estadounidense Christopher Bak (2:33.82 vs 3:00.77). Para alcanzar su final, Martín había superado en cuartos al representante de Turquía y en 'semis' al de Alemania, en ese caso favorecido por la caída de su rival.

Además, España acarició otra medalla en el solo femenino con Teresa Díaz, quien finalizó cuarta tras caer en la final de consolación ante la británica Laura Mckenzie (2:53.40 vs 3:03.74). Con anterioridad, la bogadora andaluza había derrotado en cuartos de final a la competidora de Alemania y había perdido en 'semis' contra la de Austria.

La participación española en Turquía se completó con el doble mixto de Adrián Miramón y Nadia Felipe. Tras alcanzar el sábado la ronda de cuartos a costa de Perú, cayeron en su duelo previo a 'semis' ante Estados Unidos por escasos dos segundos (2:13.38 vs 2:15.32). De este modo, la pareja andaluza-valenciana concluyó en la sexta posición.