Dimite el director general de la BBC tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump

El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness, han presentado su dimisión en medio de la polémica sobre la emisión de un discurso fragmentado del presidente de EEUU, Donald Trump, en el que parecía alentar explícitamente a sus simpatizantes a asaltar el Capitolio durante la incursión de enero de 2021 en la sede del Legislativo norteamericano.

"La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final", ha escrito Davie en su carta de despedida, publicada por el mismo medio británico.

El diario The Telegraph fue el encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado. El documento estaba firmado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de normas editoriales de la emisora, que abandonó el cargo en junio.

La frase original de Trump, "Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas" se convirtió, tras su paso por la sala de edición del programa de documentales Panorama, en "Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios", y así fue emitida el año pasado. Las dos secciones del discurso que fueron editadas juntas tenían una diferencia de más de 50 minutos.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ha lamentado la dimisión de Davie en "día triste para la BBC". En su comentario a la cadena que dirige, Shah dice comprender la "presión constante a la que está sometido Davie, "tanto a nivel personal como profesional, que le ha llevado a tomar esta decisión hoy".