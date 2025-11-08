Rybakina se corona 'Maestra' a costa de Sabalenka

La tenista kazaja Elena Rybakina se proclamó campeona de las Finales WTA tras vencer este sábado en la final de Riad a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 6-3 7-6(0).

En busca ambas de su primera corona de 'Maestra', en el torneo que cierra la temporada con las ocho mejores jugadoras del año, Rybakina alzó los brazos culminando un perfecto fin de curso con 11 victorias seguidas.

La campeona de Wimbledon 2022 impuso su momento de forma ante la número uno del mundo. Sabalenka, que perdió también la final de 2022, se vio superada por la contundencia de Rybakina en el primer set, lleno de golpes ganadores de la kazaja.

En el segundo, Rybakina, la última jugadora clasificada para Riad, salvó dos bolas de set y forzó una muerte súbita donde se derrumbó la número uno. La kazaja, primera tenista asiática en conquitar las Finales WTA, cerró el 2025 con su tercer título y el más prestigioso junto a su único 'Grand Slam'.