Agencias

Rusia se hace con el control de otra localidad en el este de Ucrania

Guardar

El Gobierno de Rusia ha anunciado este sábado nuevos avances territoriales en el marco de su invasión de Ucrania con la toma de la localidad de Volchie, situada en la provincia de Dnipropetrovsk.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que las unidades del grupo Este de las Fuerzas Armadas de Rusia "han avanzado en profundidad frente al enemigo" y han logrado "completar la liberación de la localidad de Volchie".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos cinco muertos y más de 400 heridos por un tornado en el sur de Brasil

Infobae

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre en una calle de Parla con un fuerte golpe en la cabeza

La Policía Nacional investiga la

Page apuesta por el trabajo conjunto de comunidad educativa y administración para "erradicar" la violencia escolar

Page apuesta por el trabajo

El PP y la fundación de Aznar se lanzan contra el Gobierno por su "posición genuflexa" con México sobre la colonización

El PP y la fundación

VÍDEO: EEUU celebra "nuevas cotas" de cooperación con Hungría tras el encuentro entre Trump y Orbán

VÍDEO: EEUU celebra "nuevas cotas"