La secretaria de Estado de Igualdad se estrenará esta semana en el Congreso

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, comparecerá el próximo jueves 13 de noviembre en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de actuación de su departamento. Guijarro, que conoce bien la casa porque previamente era diputada del PSOE por Vizcaya, intervendrá por primera vez en la Cámara Baja como número 2 del ministerio que dirige Ana Redondo.

Según el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press, la comparecencia tendrá lugar a petición propia al finalizar la sesión plenaria del jueves.

La celebración de la comisión con la participación de Guijarro se producirá después de que la ministra de Igualdad compareciese en el mismo espacio el 27 de octubre, para abordar la violencia vicaria y la propuesta de reforma constitucional del aborto.

Previamente, en septiembre, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, compareció en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de la Cámara Baja para tratar los fallos en los dispositivos de seguimiento para maltratadores.

Guijarro tomó posesión como nueva secretaria de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres en junio, tras la salida de su predecesora, Aina Calvo.