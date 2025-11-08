Agencias

La Policía de Indonesia halla pólvora cerca del lugar de la explosión del viernes en Yakarta

Guardar

Las fuerzas de seguridad de Indonesia han informado este sábado de que han encontrado pólvora cerca del lugar de la explosión que tuvo lugar el viernes en la mezquita de un centro de estudios internacionales de Yakarta, la capital del país, y cuyo principal sospechoso es un alumno de 17 años que está siendo investigado.

La Policía, que ha indicado que la deflagración se ha saldado con casi un centenar de heridos, ha afirmado este sábado que han comenzado a recabar pruebas y han detectado también la presencia de pólvora en la vivienda del sospechoso, la cual podría haber provocado la explosión, según informaciones recogidas por la cadena Kompas TV, que indican que los forenses están analizando las muestras para cotejar los resultados.

Así, ha confirmado que el alumno en cuestión también resultó herido por la deflagración, si bien no ha descartado que más personas se hayan visto implicadas. De momento, 14 personas continúan hospitalizadas, dos de las cuales se encuentran en cuidados intensivos.

La detonación ocurrió en justo antes de las oraciones del viernes en la mezquita que se encuentra en el interior del recinto del Colegio Intercultural del Norte de Yakarta, un centro de estudios privado con alumnos de entre 4 y 18 años.

La Policía todavía no ha especificado las causas de la explosión pero no ha descartado la posibilidad de un acto terrorista.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ingresado en estado crítico un hombre tras recibir una paliza en Foz Calanda (Teruel)

Ingresado en estado crítico un

Al menos cinco heridos en un nuevo ataque de colonos israelíes contra trabajadores del campo en Cisjordania

Al menos cinco heridos en

El Barça ficha al portero español Sergey Hernández hasta 2029

El Barça ficha al portero

El defensor del pueblo de Filipinas afirma que existe una orden del TPI contra un aliado de Duterte

El defensor del pueblo de

El Barça homenajeará a Álex Abrines antes del Clásico de Euroliga ante el Real Madrid

El Barça homenajeará a Álex