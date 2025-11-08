La Patrulla Fronteriza de EEUU denuncia un ataque a tiros contra uno de sus operativos antimigración en Chicago

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha denunciado que una de sus patrullas del despliegue antimigración que está efectuando en la ciudad de Chicago ha sido objeto de un ataque a tiros que no ha dejado víctimas, en un nuevo episodio de la enorme tensión que ha generado la presencia de este contingente en la ciudad.

"Mientras se realizaban operativos de control migratorio cerca de la calle 26 y la avenida Kedzie en Chicago, Illinois, un hombre desconocido que conducía un Jeep de color negro disparó contra los agentes y huyó del lugar", hace saber la Patrulla Fronteriza en el comunicado.

Asimismo, el cuerpo antimigración ha denunciado que "un número indeterminado de agitadores ha arrojado latas de pintura y ladrillos contra los vehículos de la Policía Se solicitó la asistencia del Departamento de Policía de Chicago, que despejó la zona". El tirador y el vehículo siguen a la fuga.

En su comunicado, la Patrulla Fronteriza ha denunciado que este incidente "refleja una tendencia creciente y peligrosa de violencia y obstrucción" dirigida "contra las fuerzas del orden federales durante las operaciones".

Organizaciones por los Derechos Civiles de EEUU llevan meses denunciando excesos de fuerza y de autoridad ejercidos por este cuerpo, dependiente del Departamento de Seguridad Interior. La magistrada Sara L. Ellis, del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Norte de Illinois, ha emitido de hecho este pasado jueves una orden judicial preliminar que restringe el uso de la fuerza por parte de estos agentes.

La decisión que dio a conocer la jueza esta semana tuvo lugar después de que el comandante de la Patrulla Fronteriza en Chicago, Greg Bovino, admitiera que había mentido cuando justificó una reciente orden de emplear gases lacrimógenos contra una protesta diciendo que le había alcanzado una pedrada.

"Las pruebas en video han desmentido esta versión", determinó en su momento la jueza. Bovino, en realidad, acabó confesando que había sido alcanzado precisamente por una lata de sus propios gases lacrimógenos.