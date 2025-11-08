La Justicia de Reino Unido condena a siete años de prisión a un ciudadano británico por espiar para Rusia

La Justicia de Reino Unido ha condenado a siete años de prisión a un ciudadano británico identificado como Howard Michael Phillips por tratar de filtrar información sobre el exministro de Defensa Grant Shapps a la Inteligencia de Rusia en el marco de la invasión de Ucrania.

Philips, residente de Essex, ha sido descrito por el tribunal como un hombre que "soñaba con ser como James Bond" y ha sido hallado culpable de los cargos que se le imputaban, según un comunicado de la Policía de Contrainteligencia británica.

"Este caso muestra las graves consecuencias que puede tener para cualquiera pensar que puede trabajar para los servicios de Inteligencia rusos para ganar dinero fácil. Como se ha visto en el pasado, la ley de Seguridad Nacional recaerá contra aquellos que pongan en peligro los intereses del país", recoge el texto.

El hombre fue detenido en mayo de 2024 en Londres, la capital de Reino Unido, y pocos meses después fue declarado culpable. La acusación aseguró que trataba de enviar a supuestos agentes rusos datos personales sobre Shapps, al que parecía conocer personalmente.

Además, había hecho entrega de un dispositivo de almacenamiento digital con un texto que hacía alusión a la Inteligencia rusa.