Israel anuncia la muerte de dos miembros de Hezbolá en nuevos ataques contra el sur de Líbano

Al menos dos personas han muerto y otras siete han resultado heridas este sábado en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra zonas del sur de Líbano a pesar del alto el fuego acordado hace casi un año.

El Ejército israelí ha indicado en un comunicado que los ataques han alcanzado la localidad de Chebaa, cerca de la frontera, y ha afirmado que las dos víctimas mortales son miembros del partido-milicia Hezbolá.

Así, ha asegurado que estos dos supuestos milicianos "estaban involucrados en actividades de tráfico de armas en beneficio de Hezbolá", según recoge el texto, difundido a través de redes sociales.

En este sentido, las fuerzas de Israel han asegurado que estos dos milicianos "habían violado el alto el fuego" con sus acciones.

Previamente, medios de comunicación libaneses apuntaban a dos ataques, uno contra un vehículo en una carretera del sureste del país, y otro contra un segundo vehículo situado cerca de un hospital.

