Investigan a un alumno de 17 años por la explosión en la mezquita de un colegio de Indonesia

Las fuerzas de seguridad de Indonesia han abierto una investigación contra un alumno de 17 años por su presunta implicación en una explosión registrada el viernes en la mezquita de un centro de estudios internacionales en Yakarta, la capital del país.

La Policía, que ha indicado que la deflagración se ha saldado con casi un centenar de heridos, ha afirmado este sábado que han comenzado a recabar pruebas y han detectado la presencia de pólvora en las inmediaciones, la cual podría haber provocado la explosión, según informaciones recogidas por la cadena Kompas TV.

Así, ha confirmado que el sospechoso habría resultado heridos, si bien no ha descartado que más personas se hayan visto implicadas. De momento, 14 personas continúan hospitalizadas, dos de las cuales se encuentran en cuidados intensivos.

La detonación ocurrió en justo antes de las oraciones del viernes en la mezquita que se encuentra en el interior del recinto del Colegio Intercultural del Norte de Yakarta, un centro de estudios privado con alumnos de entre 4 y 18 años.

La Policía todavía no ha especificado las causas de la explosión pero no ha descartado la posibilidad de un acto terrorista.

