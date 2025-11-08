Ingresado en estado crítico un hombre tras recibir una paliza en Foz Calanda (Teruel)

Un hombre vecino de Calanda (Teruel) se encuentra ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza tras haber recibido una paliza este viernes en la localidad turolense de Foz Calanda, según han informado el Gobierno de Aragón y la Guardia Civil de Teruel.

El Instituto armado ha precisado que el presunto autor de la paliza, un hombre de origen marroquí, ya ha sido detenido. El móvil de la agresión, según la misma fuente, se debería a una disputa entre ambos por unas tierras.