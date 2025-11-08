Hereu participa en la Asamblea General de ONU Turismo para reforzar el papel de España en el sector

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa desde este sábado en Riad (Arabia Saudí) en la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, donde explicará las líneas generales de la estrategia turística española hasta 2030, y tratará de reforzar el papel de nuestro país en este organismo, la única agencia de Naciones Unidas cuya sede permanente está en España.

En la asamblea que se celebra en Riad, que reúne a cerca de 160 delegaciones de Estados miembros de Naciones Unidas, se abrirá una nueva etapa con la proclamación de la nueva secretaria general, la emiratí Sheikha Al Nowais, que fue elegida en el 123º Comité Ejecutivo que se celebró en Segovia el pasado mes de mayo.

El ministro Hereu, que acude a la cita acompañado de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha considerado que esta nueva etapa debe servir para que ONU Turismo lidere, "desde el consenso y el multilateralismo", la transformación "sostenible del turismo a nivel global", para que afronte los retos del sector y que impulse la actividad turística "como herramienta de cooperación y desarrollo internacional".

Según ha explicado el ministerio en un comunicado, "España está comprometida" en reforzar su papel como país sede de ONU Turismo y miembro permanente de su Consejo Ejecutivo, además de como "líder internacional en turismo" y referencia en políticas transformadoras en el sector.

EXPLICARÁ LA ESTRATEGIA ESPAÑA TURISMO 2030

En este sentido, Hereu explicará ante la 26ª Asamblea General las líneas generales de la estrategia España Turismo 2030, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, una "agenda compartida con todos los actores del ecosistema turístico de España" para el impulso hacia un modelo "sostenible, equilibrado e inclusivo" a través de "acciones transversales".

La reunión en Riad se celebra bajo el lema 'AI-Powered Tourism: Redefining the Future' ('Turismo impulsado por IA: la redefinición del futuro'), por lo que el ministro también podrá exponer que España no sólo es líder internacional en turismo por su gran atractivo cultural y natural, sino también por su capacidad de gestión e innovación turística.

Entre otras cosas, pondrá como ejemplo la manera en la que la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial serán las principales herramientas en las acciones de cara al plan España Turismo 2030.

50º ANIVERSARIO DE ONU TURISMO Y REUNIONES BILATERALES

Coincidiendo con esta 26ª Asamblea General que se celebra en Riad, también se conmemorará el 50º aniversario de la constitución de ONU Turismo, a cuyos actos de celebración asistirá la delegación española encabezada por el ministro Jordi Hereu.

También aprovechará la cita para participar en el 124º Comité Ejecutivo, previo a la Asamblea General, además de mantener diversas reuniones bilaterales con otros ministros y ministras de países miembros, entre ellas, la primera que ya ha mantenido con el ministro de Turismo de Arabia Saudí, Ahmed Al Khateeb.