Hansi Flick: "Creo que en la selección también están cuidando a Lamine Yamal"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha subrayado que en la selección española "también" están cuidando a un Lamine Yamal que "ha cambiado su disciplina" y que "está mucho mejor ahora" porque "entrena muy bien", en aras de que vuelva a ser decisivo para los culés en su partido liguero de este fin de semana ante el RC Celta de Vigo.

"Tenemos que cuidarlo. Para mí, ha cambiado su disciplina. Está mucho mejor ahora, entrena muy bien, también en el gimnasio y con los tratamientos que recibe a diario. Es importante por su lesión que él esté haciendo esto. Creo que volverá a su mejor nivel, pero aún no está ahí. Su lesión no está curada y tenemos que cuidarlo. No solo nosotros, sino también la selección. Eso es lo que puedo decir y creo que ellos también lo están haciendo", se refirió al 'staff' de Luis de la Fuente.

En la víspera d su cita en la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, el entrenador del Barça elogió a los pupilos de Claudio Giráldez. "El Celta está de buen humor, ha ganado los últimos cuatro partidos, así que quizás esté en mejor situación que nosotros. Pero al final, todo se reduce a la actitud y a la mentalidad que mostremos", dijo al respecto.

"Esto también tiene que ver con lo que hemos hablado esta mañana y para mí es lo importante. Queremos ganar allí, es importante para nosotros y también para llegar al parón con tres puntos más. Eso es lo que queremos hacer", añadió un Flick que se siente respaldado por la directiva.

"Siempre es importante contar con la confianza del club, del director deportivo. Hablamos mucho sobre la situación y lo sabemos todo al respecto y de cómo se desarrolla todo. Necesitamos un poco más de confianza. Se pudo ver especialmente en el partido contra el Brujas que nuestra última línea siempre está un poco retrasada, así que dejamos muchos espacios para el rival", admitió el técnico alemán.

"No es tan fácil cubrirlo con los demás jugadores y lo mismo ocurre con la delantera. Estamos lejos de lo que solemos hacer, normalmente tenemos una estructura y queremos también estar bien conectados sin balón. Es algo importante y nos faltó mucho de eso", agregó Flick, que defendió a su plantilla. "Estoy totalmente convencido de que saben lo que hacen", apostilló durante su rueda de prensa.

Luego destacó el aspecto del Spotify Camp Nou. "La primera impresión fue increíble. Se pudo ver un poco la historia que tiene este estadio, y también cuando entramos al campo y ves a los aficionados, pero también el estadio en sí fue impresionante. De verdad, tengo grandes emociones al respecto, ya que creo que cuando volvamos a este estadio también nos ayudará mucho porque ya se podía sentir ayer cómo conecta, etc.", alabó.

"Es mucho más cercano que Montjuïc y creo que para el futuro de este club, en esta situación, cómo construyeron este estadio es increíble. Así que realmente hay que centrarse en eso, por el futuro de este club quizás sea lo más importante y que lo hayan hecho realmente así de bien. Así que, felicidades a todos los responsables de este estadio, es algo enorme", recalcó.

Más tarde, de vuelta al tema de Lamine convocado con la 'Roja' y con otros internacionales, negó haber hablado con algún seleccionador para dosificar los minutos de sus jugadores de cara al inminente parón. Al hilo, fue preguntado por las reminiscencias de este Barça con su Bayern Múnich.

"Sé que es muy fácil comparar con la primera temporada, comentar algo y que todos lo escuchen y digan: "¡Guau, tienes razón!". Pero al final hay que tener en cuenta todos los factores. No quiero hablar del Bayern porque también ganamos la Bundesliga en nuestro segundo año. Para mí es algo importante; y no es una excusa, sino un hecho, que tenemos muchos jugadores lesionados", repitió sobre el estado de su plantilla.

"Y son jugadores clave, son parte fundamental de nuestro equipo y eso es importante para nosotros. Lo gestionamos bien, así que creo que normalmente nos habría gustado obtener quizá dos puntos más contra el Brujas, pero estamos contentos con ese punto. Entonces, tenemos nueve puntos y ahora estamos en una buena situación", aludió a la liguilla de la Champions League.

"En Liga tenemos cinco puntos de desventaja con respecto al Real Madrid, pero vamos segundos. Estamos en noviembre y tenemos que seguir así hasta mayo. Queda un largo camino por recorrer, realmente largo. Yo sé y todos sabemos, los jugadores también lo saben, que tenemos que jugar mucho mejor. Pero al final, para mí lo importante es cuando todos estén de vuelta", vaticinó Flick sobre Raphinha, Pedri y compañía.

"Creo que después de dos o tres partidos, tal vez también alcancen su mejor nivel y puedan ayudarnos mucho. Así que este podría ser un punto de partida, pero hasta entonces, y con el partido de mañana en mente, tenemos que luchar. Creo que el miércoles en Brujas no fue así, no vimos esa garra que necesitamos, y espero verla mañana", deseó el germano.

"Hablamos del partido contra Brujas y creo que ahora todos saben exactamente lo que queremos ver. Eso es lo importante. Cuando hablo con los jugadores, lo saben. Al final, tienen que demostrarlo en el campo. No se trata solo de hablar, comunicarse y analizar estas cosas. Se trata de que suceda en el campo y eso es lo que queremos ver", concluyó.