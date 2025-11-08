Agencias

Fallece un pescador en A Coruña tras caer al mar desde una zona rocosa

Guardar

Un pescador ha fallecido esta tarde en la ciudad de A Coruña tras caer al mar desde una zona rocosa. El accidente ha tenido lugar en O Portiño, en la parroquia de Visma, limítrofe con Arteixo.

El 112 Galicia, que informa de lo sucedido, recibió una llamada de un particular que alertaba de que el hombre había caído desde una zona de rocas y ya no podía verlo. El helicóptero Helimer, de Salvamento, se encargó de llevar a cabo el rescate.

En el operativo también participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, Gardacostas, Bomberos y Policía Local de A Coruña y Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno de Libia reconocido internacionalmente confirma que Líbano liberó al cuarto hijo de Gadafi

El Gobierno de Libia reconocido

La defensa esgrime graves irregularidades en el proceso judicial a 121 detenidos tras las protestas

La defensa esgrime graves irregularidades

El Ibex 35 se desentiende de las caídas globales y enfila nuevos máximos en los 16.100 puntos

El Ibex 35 se desentiende

Un fallecido y varios heridos tras caer al agua por un golpe del mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife)

Un fallecido y varios heridos

(Previa) Athletic y Oviedo confrontan urgencias y el Betis busca ahondar la crisis del Valencia

(Previa) Athletic y Oviedo confrontan