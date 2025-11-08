Agencias

Fallece un hombre tras caer al mar en la costa de La Guancha, en Tenerife

Un hombre ha fallecido en la tarde de este sábado tras caerse al mar en la zona de Charco del Viento, en el municipio de La Guancha (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16:42 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona se había caído al mar en la zona mencionada y que precisaba de ayuda, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, rescatadores del helicóptero del GES rescataron al afectado, lo izaron al aparato y lo evacuaron hasta la helisuperficie del muelle de Santa Cruz de Tenerife.

Una vez en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario confirmó el fallecimiento del afectado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La Guardia Civil realiza las diligencias oportunas.

