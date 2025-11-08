Agencias

El Villarreal asalta Cornellà y se codea con los mejores

El Villarreal se impuso (0-2) al Espanyol este sábado en la jornada 12 de LaLiga EA Sports para mantener su persecución a los primeros puestos, imponiendo su pegada y calidad en el RCDE Stadium contra un buen partido del equipo catalán ante su público.

Los de Marcelino García Toral, con la obligación de quitarse el mal sabor de boca de la derrota en Champions contra el Pafos, disfrutaron de Gerard Moreno y Alberto Moleiro marcando diferencias con los goles que arrebataron los tres puntos de Cornellà.

El partido fue igualado, sobre todo en un primer tiempo donde incluso el Espanyol pudo merecer más. Pese a que la posesión fue del 'Submarino', las ocasiones fueron locales, y el meta amarillo Luiz Júnior no tardó en ser el mejor de los visitantes.

Sin embargo, justo antes del descanso irrumpió Gerard Moreno, cumpliendo con la ley del ex para amargar al cuadro 'perico' y firmar el 1-0 con un gran golpeo desde la frontal. Tras el paso por vestuarios volvió a avisar el Espanyol con Pere Milla, pero volvió a golpear el Villarreal con el 0-2 de Moleiro.

El delantero y capitán más el nuevo motor del equipo amarillo en el centro del campo dinamitaron el encuentro en la Ciudad Condal para los de Marcelino. El propio Moreno tuvo el tercero poco después, demostrando que el Espanyol, contrariado por el castigo, empezaba a renegar de su suerte esquiva y del partido.

Santi Comesaña también pudo ampliar la renta y el Villarreal no descuidó atrás, sin opciones los de Manolo González hasta dos intentos de Kike García que no lograron dar emoción al partido, o algo que rascar a un Espanyol que encajó su segunda derrota seguida y puede perder su condición europea en la tabla. Mientras, el 'Submarino' se codea con Atlético, Barça y Real Madrid arriba.

