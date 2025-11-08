Agencias

El brasileño Diogo Moreira echa cuentas por el título con la 'pole' de Moto2

El piloto brasileño Diogo Moreira (Kalex) se ha quedado este sábado con la 'pole position' en la categoría de Moto2 durante el Gran Premio de Portugal, vigesimoprimera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que su rival por el título, el español Manuel González (Kalex), saldrá desde el octavo lugar de la parrilla.

En el Autódromo Internacional do Algarve, Moreira logró el tiempo líder de la Q2 con su 1:41.168 frente al 1:41.185 del inglés Jake Dixon (Boscoscuro). Los mejores españoles, por este orden, fueron Arón Canet (Kalex / 5º, 1:41.355), Daniel Holgado (Kalex / 6º, 1:41.404), Daniel Muñoz (Kalex / 7º, 1:41.441) y el citado Manu González (8º, 1:41.499).

Por su parte, en la categoría de Moto3, el más rápido de la Q2 sobre el asfalto de Portimão fue el australiano Joel Kelso (KTM), cuyo mejor registro de 1:46.764 le valió esa 'pole' por delante del inglés Scott Ogden (KTM / 2º, 1:46.833) y del español Ángel Piqueras (KTM / 3º, 1:46.927).

