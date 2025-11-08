EEUU destinará 860.000 euros en ayuda humanitaria para Filipinas tras el paso del tifón 'Kalmaegi'

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la puesta en marcha de un programa de ayuda a Filipinas dotado por el momento con un millón de dólares (unos 860.000 euros) para continuar las labores de rescate y reconstrucción en Filipinas tras el devastador paso del tifón 'Kalmaegi' que ha dejado ya más de 180 muertos en el país.

"Tras la devastación causada por el tifón Kalmaegi (Tino), Estados Unidos está reforzando los esfuerzos de respuesta liderados por Filipinas. Mediante la entrega de refugio de emergencia, servicios logísticos y agua potable y saneamiento, Estados Unidos está apoyando a las comunidades más afectadas por la tormenta, muchas de las cuales aún se están recuperando de tormentas posteriores y del terremoto de Cebú en septiembre", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

El tifón tocó tierra este martes provocando a su paso olas de unos tres metros y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Cerca de 1,4 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, una cuestión que ha dejado siete millones de afectados.

Las viviendas dañadas en el país asiático son ya más de 9.300, mientras que 264 han quedado completamente destruidas. Asimismo, más de 88.600 familias han recibido ayuda en unos 3.000 centros de evacuación, si bien otras 23.300 se encuentran fuera de los refugios.

"Estados Unidos y Filipinas no solo son aliados incondicionales, sino también amigos y socios unidos por una historia compartida, valores comunes y un firme compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto", han afirmado las autoridades estadounidenses que también han considerado su rápida respuesta como un "testimonio de la solidez y la fortaleza de (nuestros) lazos perdurables".

Esta línea de ayuda de un millón de dólares ha sido calificada como "inmediata", no descartando futuras contribuciones económicas debido a la llegada de una nueva tormenta a las costas filipinas en los próximos días.

"Estados Unidos se compromete a apoyar los esfuerzos liderados por Filipinas, trabajando juntos para salvar vidas, aliviar el sufrimiento y ayudar a las comunidades a recuperarse de estos desastres", reza el comunicado del Departamento de Estado.