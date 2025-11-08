Claudio Giráldez: "Flick tiene clara su idea y el Barça también"

El entrenador del RC Celta de Vigo, Claudio Giráldez, ha afirmado que su homólogo en el FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, "tiene clara su idea" de juego y que sus pupilos "también" sabrán afrontar el duelo de este fin de semana entre celestes y blaugranas durante la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

"Sabemos la dificultad que tiene jugar contra el Barça en cualquier momento de la temporada. Evidentemente es mejor cogerlo cuando nuestra dinámica está siendo buena, sobre todo de resultados. Creo que es un buen momento para volver a Balaídos y ojalá hagamos un partido igual de completo que el que hicimos el jueves", se refirió Giráldez este sábado al triunfo del Celta contra el Dinamo Zagreb en la Europa League.

"Y aun así, el Barça siempre va a ser un partido supercomplejo por el talento que tiene, el equipo tan completo que es y la manera de jugar que es una manera superincómoda, que te hace estar todo el rato con muy poco tiempo para poder generar nuestro juego. Va a ser un partido en el que tenemos que estar perfectos y minimizar mucho al rival si queremos ganarlo", explicó el técnicos de los vigueses en rueda de prensa.

Luego fue preguntado por la defensa muy adelantada que suele plantear Flick. "Cuando no ganan, pues se le critica; y cuando ganan, es espectacular el entramado defensivo. Esto es fútbol, él tiene clara su idea y el equipo también. Evidentemente asume muchos riesgos y, cuando no estás del todo coordinado, en una acción es más fácil que te puedan generar una ocasión clara de gol", argumentó al respecto.

"Los rivales están siendo efectivos en esas situaciones y le están penalizando. Pero es que hacen lo mismo que el año pasado, evidentemente con matices, con jugadores distintos, con alguna baja que les quita energía también en situaciones de 'press'. Pero bueno, creo que es un equipo muy completo, con una idea muy clara. Y lo que era una fortaleza cuando ganan, para mí la sigue siendo aunque no estén consiguiendo resultados que les gustaría en esos últimos dos o tres partidos", dijo.

"Sabemos que muchas veces los de primera línea van a quedar fuera de juego porque tienes que ser muy rápido y muy preciso para que sus jugadores puedan ponerse en disposición de poder correr. En segunda y tercera línea intentar girarles al ancho y no hacer ataques tan rápidos para cambiar nuestra mentalidad, nuestra cabeza para atacar a la defensa del Barça, que te quita tiempo y que te va hacia adelante", señaló.

"Creo que el año pasado en los dos partidos durante momentos lo hicimos muy muy bien y se trata de ser continuos en eso. Y luego sabemos que tenemos que estar muy muy bien en el plano defensivo, en las tres alturas en las que podamos defender en el partido, porque tanto cerca de su portería como en zonas medias como cerca de nuestro portería tenemos que defender muy bien porque es un equipo que te puede hacer daño en cualquiera de esas alturas. Y sobre todo en transición también con muchísima velocidad cuando tiene espacios, equipo completísimo", avisó.

"Confío en la plantilla que tengo, creo que más allá de los resultados, el equipo intenta competir de una manera muy similar todos los partidos, y que no tiene que ver con un hombre o con dos o con tres, sino que tiene que ver con una idea por encima de la individualidad", agregó.

"El otro día hicimos un partido muy completo, en especial en la primera parte, y me alegro por los jugadores que habían tenido menos participación. Pero esto es una plantilla y creo que todo el mundo la sienet así. Creo que no hay titulares, no hay suplentes, y muy contento por eso. Pero el mérito es de los jugadores que salen ahí y lo ejecutan y están preparados para cuando le llegue la oportunidad", comentó.

"Tal y como transcurrió el partido pasado nos dio para dosificar en la segunda parte a algún jugador. Creo que llegamos bien. La cabeza tira mucho en este momento y estamos disfrutando de conseguir resultados que no habíamos tenido antes. En este último partido con muy buen juego, con muestras de identidad de lo que queremos ser y que habíamos perdido en algún partido anterior", recalcó.

Describió al Barça como "un rival que te lleva a una motivación extra" y lo calificó como "un buen colofón y un buen premio" el hecho de "jugar contra el Barça en este momento". "Estoy convencido que vamos a hacer un buen partido y que el equipo en lo mental y en lo físico va a estar enérgico", vaticinó Giráldez sobre esta cita en Balaídos.

"Decir que llegamos mejor que el Barça o que el Madrid sería mentir. Del Barça y el Madrid, e incluso del Atlético de Madrid, sabemos el potencial y la plantilla que tienen. Tienen un talento que es imposible de igualar. Supongo que se referirá un poco a los resultados o a las sensaciones de los últimos partidos", volvió a hablar de Flick.

"Nosotros tenemos que ir valientes a jugar nuestro juego, con las adaptaciones que tiene que haber evidentemente por el rival que tenemos enfrente, por la manera de plantear el partido y el talento que tienen en el último tercio del campo sobre todo y ojalá podemos hacer un partido igual de bueno que el que hicimos el jueves", repitió.

"Tenemos cosas que queremos que pasen, pero hay que estar atento a lo que va sucediendo. Y no es lo mismo que te pongas 0-3 en un partido ya en el descanso, a que tengamos que ir a remontar un partido o a que el partido esté igualado, a que la sensación del equipo sea buena o mala, a que la sensación del propio jugador sea buena o mala, etc.", enumeró.

"Ojalá tuviésemos la suerte de estar 0-3 en todos los descansos y poder pensar un poquito en lo que viene después en cuanto a la carga y la gestión de los minutos. Ya visteis que en el descanso no modificábamos qué fue luego. Tiene que ver un poco con lo que la sensación va transmitiendo el equipo durante el partido", divagó.

"Tanto a Lamine como cualquier jugador de talento siempre tiene que ir unida una adaptación nuestra defensiva, a cómo podemos evitar que la pelota le llegue mucho, a cómo podemos defenderlo. Sabemos que es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Aun encima, creo que en la manera de jugar del Barça es un jugador muy protagonista en cualquier zona del juego. Evidentemente tenemos que hacer ciertos ajustes para poder defender de manera individual y de manera colectiva el talento de un jugador como Lamine", reiteró.

"Pero si nos focalizamos solo en Lamine, te la va hacer Ferran o Lewandowski o Rashford o Fermín o cualquier jugador, Olmo o cualquier jugador ofensivo de ellos, porque los tienen y muy buenos, más allá de las bajas", advirtió el entrenador de un Celta en gran momento.

"Tienen dos jugadores muy muy importantes como Pedri y Raphinha que no están, que evidentemente también de cara a sus resultados, a sus sensaciones, son jugadores para mí muy determinantes, de los mejores del mundo en su posición. Lo nota cualquier equipo que no tenga uno de los mejores jugadores del mundo", indicó Giráldez.

"Si vemos los sustitutos que tienen, también de primerísimo nivel mundial, tenemos que estar en ese concepto de defensa colectiva muy muy bien y adaptarnos al par que va a tener cada uno en esas posiciones que tienen bajas. También no es lo mismo que juegue Ferran de '9' que Lewandowski, son dos perfiles distintos", resaltó.

"Siempre hay ajustes en función del jugador que puedan tener; y en el caso del Barça, juegue quien juegue va a ser un nivel muy alto y los intentaremos defender de una manera particular por el perfil del jugador, pero a nivel colectivo la idea va a ser la misma", concluyó.