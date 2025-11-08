Al menos seis muertos y más de 750 heridos por un tornado en el sur de Brasil

Al menos seis personas han muerto y más de 750 han resultado heridas, nueve de ellas en estado grave, a causa de un tornado en Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, situado en el sur de Brasil, según han informado este sábado las autoridades, que han indicado que la cifra de víctimas podría aumentar durante las próximas horas.

Según Protección Civil, se estima que al menos 10.000 personas se han visto afectadas. Una de las víctimas mortales es un joven de 14 años.

Las autoridades locales han indicado que una treintena de personas han sufrido heridas moderadas, mientras que otras cientos presentan heridas leves. Los fuertes vientos registrados en la zona presentan ráfagas de entre 180 y 250 kilómetros por hora, según informaciones de la cadena de televisión G1.

Así, han alertado del peligro de la caída de árboles, que también han provocado daños en viviendas y otras propiedades. El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, ha indicado en un comunicado que las fuerzas de seguridad se encuentran "movilizadas" y "alerta" para ayudar a la población en las zonas más afectadas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha comparecido en redes sociales para dar sus condolencias y anunciar la puesta en marcha de un operativo de emergencia encabezado por la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann.

"Quiero expresar mis más sentidas condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en el tornado de Río Bonito do Iguaçu y Guarapuava, Paraná, y ofrecer mi solidaridad a todos los afectados", ha hecho saber Lula en su cuenta de X.

En medio de esta crisis, Hoffman liderará un equipo "integrado por representantes de los Ministerios de Salud e Integración y Desarrollo Regional", que ya está en camino a la región.

Además, técnicos de la Defensa Civil Nacional, especializados en ayuda humanitaria y reconstrucción, ya están en camino a las ciudades, y profesionales del Sistema Único de Salud (SUS) "brindarán asistencia a la población y a los equipos del gobierno de Paraná que participan en las labores de rescate y asistencia a las víctimas".