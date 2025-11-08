Agencias

Al menos cinco muertos y más de 400 heridos por un tornado en el sur de Brasil

Al menos cinco personas han muerto y más de 400 han resultado heridas a causa de un tornado en Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, situado en el sur de Brasil, según han informado este sábado las autoridades, que han indicado que la cifra de víctimas podría aumentar durante las próximas horas.

Las autoridades locales han indicado que una treintena de personas han sufrido heridas graves o moderadas, mientras que otras cientos presentan heridas leves. Los fuertes vientos registrados en la zona presentan ráfagas de entre 180 y 250 kilómetros por hora, según informaciones de la cadena de televisión G1.

Así, han alertado del peligro de la caída de árboles, que también han provocado daños en viviendas y otras propiedades. El gobernador de Paraná, Ratinho Junior, ha indicado en un comunicado que las fuerzas de seguridad se encuentran "movilizadas" y "alerta" para ayudar a la población en las zonas más afectadas.

EuropaPress

