Agenda Informativa de Europa Press para este sábado, 8 de noviembre

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el sábado 8 de noviembre en Europa Press:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 01.00 horas: En Santa Marta (Colombia), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la sesión inaugural de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea.

-- 19.35 horas: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es entrevistada en el programa 'Voces que incluyen' de 'Radio 5' de 'RNE'.

AUTONOMÍAS

-- 11.00 horas: En Villanueva de Córdoba, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita la Feria del Jamón de Bellota 100 % Ibérico Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches. A su llegada, el ministro mantiene un encuentro con el alcalde Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes Vioque, y el presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo. (Rda. de San José, 9).

NOTA: A las 11.15 horas atiende a los medios de comunicación en el stand del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.

-- 11.00 horas: En Calatorao (Zaragoza), la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Domingo Jiménez Beltrán.

-- 11.00 horas: En València, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación. Sede del PSPV-PSOE (Calle Hospital, 1).

-- 11.15 horas: En Caminomorisco (Cáceres), la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, y la coordinadora autonómica de Podemos Extremadura y diputada en la Asamblea de Extremadura, Irene de Miguel, visitan la XI edición de la Feria Internacional de Apicultura y Turismo de Las Hurdes. Recinto Ferial, campo de fútbol.

NOTA: A su llegada, Belarra y De Miguel ofrecen declaraciones a los medios en el acceso al Recinto Ferial de Caminomorisco.

-- 11.45 horas: En Sant Fruitós de Bages (Barcelona), el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a los medios. La Cuina de l'Era (Carrer Sant Iscle, 16).

-- 12.00 horas: En Santander, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, recibe el VI Premio Carmen Alborch del PSOE de Santander. Participan el secretario general de los socialistas santanderinos, Daniel Fernández, y el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares. Hotel Bahía (Calle Cádiz, 22).

-- 12.20 horas: En Villanueva de Córdoba (Córdoba), la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la Feria del Jamón de Bellota 100 % Ibérico Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches. A su llegada (12.00 h), atiende a los medios de comunicación.

-- 12.30 horas: En Inca (Mallorca), el secretario de Transición Justa, Marc Pons, participa en la mesa redonda 'Habitar el futur: socialismo, clima i habitage digne' en el encuentro 'Agermanats. II Cinema Jove' que organiza JSPV y JSIB. Casal Sa Fàbrica d'Inca (Avinguda de Lluc, 299).

-- 12.30 horas: En Sevilla, el secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene en el XVII Congreso del PP de Andalucía 'Siempre Andalucía'. Participa también la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e interviene el presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) (Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1). .

ECONOMÍA-LABORAL

-- 13.00 horas: En Riad (Arabia Saudí), el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el 124º Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, en el Hotel Mandarin Oriental Al Faisaliah .

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, encuentro de prensa con Paolo Benanti, asesor del Vaticano y miembro de la comisión de expertos de la ONU en inteligencia artificial y ética tecnológica. En la sala VIP de EncuentroMadrid (Mirador de Cuatro Vientos).

-- 19.30 horas: En Aranjuez (Madrid), la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España celebra su entrega de premios 'Antenas de Oro', en su 52 edición. En el Casino de Aranjuez (Plaza de la Unesco, 1).

-- 19.30 horas: En Madrid, ayuda en Acción celebra un concierto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, dirigida por Andrés Salado, a favor de la juventud afectada por la dana. En el Auditorio Nacional (C/ del Príncipe de Vergara, 146).